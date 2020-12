Intervju s psihijatrom

Branimir Pofuk pričao je s Igorom Mirkovićem o novoj sezoni serije ‘Crno-bijeli svijet’, za koju scenarista kaže kako je mislio da će “biti u prvom redu nostalgičan izlet za ljude koji su tada živjeli, a ispalo je da nas najviše vole njihova djeca”. Razgovor je otišao šire, do Motovuna: “Kad god se steže remen, kulturu tim remenom gotovo udave i na to se moramo spremiti. Bit će to potpuni reset, start od nule, povratak u garažu. S jako malo novca morat ćemo napraviti čaroliju zbog koje će ljudi biti spremni potegnuti do Motovuna. Siromaštvo ćemo morati nadoknaditi dobrim idejama i svježinom”.