Američki filmski institut stavio je jedan od najpoznatijih i najpopularnijih SF filmova svih vremena “E.T. – izvanzemaljac” (E.T. the Extra-Terrestrial, 1982.) Stevena Spielberga na 25. mjesto najboljih filmova svih vremena, na 44. mjesto najpotresnijih i na 6. mjesto najinspirativnijih. Film se počeo snimati u rujnu 1981., a kako bi produkcija ostala tajna, projekt je sniman pod naslovom “A Boy’s Life”. Spielberg naime, nije želio da itko dozna radnju kako ju ne bi plagirao. Film je bio nominiran za 9 Oscara, a osvojio je 4: za glazbu, zvuk, montažu zvučnih efekata i vizualne efekte. Nakon uloge u ovom filmu sedmogodišnja Drew Barrymore postala je najpoznatija dječja zvijezda. Dio popularnosti filma leži i u tome što govori o nekome tko dobronamjerno dočekuje stranca i štiti ga u većinski zlonamjernom svijetu. Slavni citat iz filma: “E.T. go home” izabran je za 15. od 100 najboljih filmskih citata u zadnjih 100 godina po izboru Instituta za film. Novilist