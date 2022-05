Karizmatični frontman EODM-a poznat je po svojoj entuzijastičnoj komunikaciji i interakciji s publikom. Nedavni fenomenalni nastup na desetom INmusic festivalu nije bio iznimka: Jesse “The Devil” Hughes između pjesama nasmijavao je fanove, a posebnu pažnju posvetio je i brojnim djevojkama u publici. Oduševljen atmosferom, odmah je najavio i novi koncert u Zagrebu koji će se održati 1. prosinca 2015. u Tvornici Kulture.

EODM su potvrdili svoj kultni status te pokazali da zaista znaju zagrijati atmosferu i pripremiti vrhunski nastup za vrijeme kojega sa činilo da je i kiša padala u ritmu kojem je svirao bend, a publika je oduševljeno ispratila svaku odsviranu pjesmu. Svi koji su željeli čuti više, ali i svi oni koji su propustili njihov nastup na INmusicu, početkom prosinca imaju priliku čuti Eagles Of Death Metal na njihovom samostalnom koncertu u Zagrebu!

Eagles of Death Metal osnovali su 2 najbolja prijatelja Jesse Hughes i Josh Homme (Queens of the Stone Age), 1998. godine u kalifornijskom Palm Desertu. Njih dvojica i danas su temelj benda iako Homme ponekad propusti neki od koncerata radi obaveza prema drugim bendovima u kojima svira. Ostali članovi EODM su hvaljeni i kvalitetni glazbenici. Iako zbog imena mnogi pomisle kako je riječ o death metalu bendu – EODM ne svira death metal. U vrijeme kada su dvojica prijatelja tražila ime za svoju rock grupu, jedan od njih preslušavao je izvođače death metala te se paralelno zapitao kako bi zvučao spoj benda Eagles i tog metal žanra. Tako je nastalo ime pod kojim su danas poznati. Teško ih je smjestiti u određeni glazbeni žanr, no svakako se može reći da sviraju energični rock s istaknutim gitarskim riffovima i žestokim ritmom bubnjeva.

Nakon 3 uspješna albuma (Peace Love Death Metal, Death By Sexy te Heart On) EODM svijetu će, 2. listopada ove godine, napokon predstaviti i svoj četvrti album – ZIPPER DOWN. Već sada su moguće rezervacije za novi album i to za nekoliko verzija: CD, kazeta, LP vinil ili digitalno izdanje. Uz prednarudžbu se dobiva i besplatni download vrućeg singla Complexity. Pjesme su zajedno stvarali Huges i Homme, a Huges ističe kako album predstavlja njegove stavove i filozofiju života. ZIPPER DOWN sadrži 11 pjesama među kojima je i njihova verzija pjesme Save A Prayer Duran Durana.

Ulaznice za zagrebački koncert EODM u Tvornici Kulture koji će se održati 1. prosinca 2015. godine mogu se kupiti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 149 kuna (plus troškovi transakcije).

Ukoliko ne budu rasprodane, cijena ulaznice na dan koncerta iznosit će 160 kuna.

Broj ulaznica je ograničen.