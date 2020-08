Svijetla budućnost eurozone

ECB-ova studija dokazala je da politika rezanja javne potrošnje u jeku krize, zemljama koje je provode, pričinjava mnogo veću štetu nego se do sada mislilo. Tako se pokazalo da MMF-ova politika ‘štednje’ gura Grčku u još dublju propast. Nažalost, otkrića znanstveno-istraživačkih odjela velikih institucija rijetko prodru i do izvršnih ureda na njihovu vrhu. Kad je riječ o Hrvatskoj, nakon što je ovoga tjedna objavila mjeru fiskalne konsolidacije povećanjem trošarina na cigarete i goriva, Vlada premijera Milanovića vidjet će vrlo brzo kako će to djelovati na privatnu potrošnju i investicije, a onda i na državne prihode. Jutarnji