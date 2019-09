Formula uspjeha na Balkanu

“Narodnjaci će uvijek imati većinsku publiku. Svaka pjesma u koju ti staviš narodnjak, folk, neke etno atribute je ziheraš i to prolazi, jako se sluša i traži. Da sam išao za tim mogao sam napraviti još četiri, pet pjesama tipa ‘Prži’ ili ‘Bomba’, no takvim nečim podilaziš publici, a ja to ne želim. Ne osuđujem ljude koji se bave s time, ali meni to nije neki izazov zato što je narodnjak ziheraš. Brkovi su uspjeli radi tog melosa, Dubioza kolektiv isto”, kaže Edo Maajka u intrevjuu za Net.hr.