Fotografija možda ne laže, ali zato priča iza nje...

Generalna skupština Europske federacije novinara (EFJ) usvojila je hitnu rezoluciju kojom poziva World Press Photo da oduzme nagradu iz 1993. fotografu Bojanu Stojanoviću. Nagrađena fotografija prikazuje egzekuciju muslimanskog civila Huseina Krše tokom rata u Bosni, ali je prvobitno lažno predstavljena kao ubojstvo snajperista. Istraživanje novinarke Barbare Matejčić i svjedočenja pred Haškim tribunalom sugeriraju da je egzekucija organizovana pred kamerama u propagandne svrhe. Uprkos formalnom zahtjevu NUNS-a i BH novinara, World Press Photo je odbio oduzeti nagradu. EFJ sada traži oduzimanje priznanja, ispriku porodici i objavu punog konteksta. Novosti, N1… članak od prošle godine