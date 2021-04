Sueska otmica

Ever Given je prije mjesec dana odglavljen u Sueskom kanalu, ali još uvijek je ondje, u Velikom gorkom jezeru koje povezuje južni i sjeverni dio kanala, iako je u plovnom stanju, a 25 članova posade jedva čeka da isplovi. Egipatska uprava Sueskog kanala to međutim ne dopušta – zahtijeva 916 milijuna dolara odštete od kompanije kojoj pripada brod, dok japanska kompanija Shoei Kisen kao odštetu nudi stotinu milijuna dolara. Egipćani kao hipoteku drže ovaj brod s 18.000 kontejnera punih robe, a ni posada ne smije nikamo – samo su dvije osobe smjele na kopno zbog zdravstvenih tegoba. Deutsche Welle