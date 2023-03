Programiranje počinje u djetinjstvu: Od 8 do 17h u školi, pet dana tjedno, a kad odrastu, ista stvar ih čeka na poslu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u eksperimentalnom programu “Osnovna škola kao cjelodnevna škola” koji će trajati četiri školske godine, a u njega će biti uključeni učenici od 1. do 8. razreda u 50 škola. Prirodoslovlje, Društvo i zajednica, Praktične vještine, Informacijske i digitalne kompetencije, Svijet i ja, Drugi strani jezik – novi su predmeti koje će od jeseni slušati učenici osnovnih škola koje uđu u eksperimentalni program cjelodnevne nastave. Obavezna nastava trajat će do 15 ili 15.30 sati, u okviru toga učenici imaju topli obrok, zatim ide drugi dio koji pohađaju učenici koji to odaberu, a to su izvannastavne aktivnosti do 17 ili 17.30. “Potom će slijediti izvanškolske aktivnosti koje ne pokriva proračun i mogu biti eventualno sufinancirane na neki drugi način”, rekao je ministar Radovan Fuchs. Poslovni