Gdje je nestao Josip Reihl-Kir?

U svim zemljama svijeta u miru je ubojstvo zakonom najstrože kažnjivo, u ratu ono postaje legitimno sredstvo kojim se postiže određeni cilj. Ono je prihvatljivo, poželjno i logično. Mrtvi se prebrojavaju, njima se licitira, kad je u pitanju naša strana brojke su tragične, kad je u pitanju protivnička strana, one su razlog za slavlje. Zločin nije samo ispaliti raketu, zločin je proizvesti raketu. Svijet više nije ni globalno selo, on je globalni dnevni boravak. Na jednoj strani netko kihne, na drugoj se netko prehladi. U takvim okolnostima svaki rat je civilizacijski poraz, on je poraz svih. Odustajanje od nasilja, konačno odustajanje od ratovanja, najvažniji je zadatak čovječanstva. Ako čovječanstvo ne nađe način da riješi taj problem, sve ostalo je besmisleno. Uzalud učimo povijest, bavimo se umjetnošću, zaludu nam znanost i sve plemenite vještine koje smo svladali, zaludu školujemo djecu, ako je sve to, uvijek, na volju nečijoj mahnitosti. Ako taj problem ne riješimo, zaista nemamo budućnosti, ona je samo tragično ponavljanje prošlosti, kaže Bošnjak. Novosti