Analiza Financial Timesa

Financial Times pripremio je veliku analizu u kojem su naveli na što treba obratiti pažnju u nadolazećoj godini u korporativnom svijetu, u sektorima od energetike, privatnog kapitala do tehnologije. Godina 2023. mogla bi predstavljati novu eru u energetici: početak podijeljenog globalnog tržišta nafte. U posljednja tri desetljeća energija, posebice nafta, uglavnom je slobodno tekla svijetom do onoga koji ponudi najviše. Europske i američke sankcije ruskom izvozu okrenule su to tržište naglavačke, ponovno podijelivši svijet na istok i zapad. Umjetna inteligencija je napravila skok u mainstream s ‘generativnim’ sustavima koji pišu ili stvaraju slike koje izgledaju kao ih je stvorio čovjek. S priljevom kapitala u sektor, utrka je u tijeku da se ti sustavi pretvore u temelj za novu računalnu platformu za masovno tržište. Tportal