Neka barem gleda na drugu stranu

Županijski niželigaš iz Podravine, NK Jadran Galeb, koji zajednički dijele dva sela blizu Koprivnice, ovih dana je tema u europskim medijima (npr. The Sun) i to zbog grba koji je preočito kopiran. Iako pod tim grbom djeluju dulji niz godina, iz Brightona koji igra u engleskoj Premier ligi tek su sad saznali za njega i zatražili da ga promijene. Odakle uopće takav naziv za klub koji igra na sjeveru Hrvatske, doznao je nedavno lokalni portal. U međuvremenu su s društvenih mreža i službenih stranica HNS-a zasad maknuli logo te će u dogledno vrijeme izraditi drugi. No, to nije jedini domaći klub koji je “inspiriran” poznatijim europskim klubovima.