Vitae normale

Dok se mi bojimo porasta zaraženih i predviđamo kakva nas jesen čeka, Danci su odlučili epidemiji reći zbogom pa ukidaju sve mjere i vraćaju se u normalu. To znači da će sve raditi kao prije epidemije pa njihovi građani nemaju više nikakvih obveza nositi masku, a otvaraju im se i kafići, restorani u punom kapacitetu, festivali nastavljaju sa svojim radom i ni za što ne trebaju propusnice. No, preduvjet za to bila je velika procijepljenost. Gotovo 80 % Danaca cijepljeno je objema dozama te smatraju da su dovoljno zaštićeni. Njihovim stopama ide i Švedska. HRT