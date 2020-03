Više od 32 posto svjetske populacije je kratkovidno, odnosno ne vidi na daljinu (miopija). Studija predviđa da će do 2050. godine gotovo 60 posto globalne populacije imati veću ili manju razinu kratkovidnosti, i to pretežno u razvijenim zemljama. Razlozi – sve manje boravi na otvorenim prostorima i prirodnom svjetlu, a sve se više čita i radi pod umjetnim osvjetljenjem. Oko, kad boravimo na otvorenom, radi na tisuće luksa, a u zatvorenom prostoru na oko 300 luksa. Ogromne su to razlike. Izvjesno je da je na otvorenom slika sigurno oštrija, a to znači da kad pada na mrežnicu, očna jabučica nema potrebu da se izdužuje i obrnuto, što je slika mutnija, ona se više isteže. Jutarnji