Iako u Zagrebu vlada epidemija ospica koja je još u prosincu bila samo na Peščenici, neki roditelji ne vjeruju da se zaraza proširila po cijelom Zagrebu. Umjesto toga odbijaju da njihovi vrtići dostave HZJZ-u podatke o tome jesu li njihova djeca cijepljena te smatraju to udarom na privatnost pozivajući se na Zakon o zaštiti osobnih podataka. “Ako vladaju ospice mora se vidjeti ima li necijepljene djece. Pri upisu u vrtić bi se to moralo gledati, a čak i odbiti upis djeteta koje nije cijepljeno, ali kad nema epidemija onda se tome progleda kroz prste, no sad trenutno u Zagrebu imamo epidemiju ospica gdje je preko 100 zaraženih”, kaže voditelj odjela za prevenciju zaraznih bolesti i cijepljenje prim. dr. sc. Bernard Kaić. Index, 24sata