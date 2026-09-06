Vratila se žena

Erykah se odavno specijalizirala za neprolazne veličanstvene albume neosoula i R&B hip hop crossovera. Od njenih pet studijskih LP izdanja četiri su neosporno antologijska. Premda je u posljednjih nekoliko sezona imala dosta koncertnih aktivnosti činilo se kako je ipak više zainteresirana za brzorastući biznis oko legaliziranog kanabisa u koji je ušla s vlastitim brendom That Badu. Perspektiva se počela mijenjati tek prošle zime s najavom snimanja novog albuma s proslavljenim producentom The Alchemistom. Recenzija na Ravno do dna