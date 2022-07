Proces je u krizi i ne može se riješiti manjim tehničkim pobjedama

Nije to prvi put. Grčka je također tako postupala prema Sjevernoj Makedoniji, ili Slovenija prema Hrvatskoj. Ovdje se zapravo ne radi o bilateralnom sporu, nego jedna zemlja želi nametnuti svoje stavove drugoj i slabijoj. Činjenica da EU to djelomično prihvaća šalje jako lošu poruku – ohrabruje druge zemlje da isto čine u budućnosti. Hrvatska ima otvorenih pitanja sa Srbijom, kao i Mađarska po pitanju mađarske manjine, ili Grčka s Albanijom. Sve bi to moglo potpuno blokirati proširenje, kaže Florian Bieber, politolog iz Centra za studije jugoistočne Europe, Sveučilišta u Grazu. Novosti