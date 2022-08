U svom praćenju sankcija uživo, njemačka neprofitna istraživačka redakcija Correctiv otkrila je da je od veljače do 30.7. uvedena 6.891 mjera. Nikada nije bilo toliko sankcija protiv jedne jedine države. Oko 50% rezervi Središnje banke Rusije je zamrznuto, a ruske banke su isključene iz međunarodnog platnog sustava SWIFT. Zabranjen je izvoz EU tehnologije, zrakoplovnog inženjeringa, elektronike i luksuzne robe. Više od 1.000 zapadnih kompanija se povuklo iz Rusije. Nekoliko studija renomiranih sveučilišta i instituta za ekonomska istraživanja o mogućem utjecaju sankcija na Rusiju – i na zemlje koje su ih uvele. Svi oni predviđaju drastičan pad ruske ekonomske proizvodnje u 2022. “Ruska ekonomija se smanjuje za 10 posto. Imat će najveću recesiju od Drugog svjetskog rata ili od kraja Sovjetskog Saveza”, rekao je Borrell visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku. On je priznao da je Unija i dalje ovisna o opskrbi energijom iz Rusije, ali je rekao da će se to promijeniti u idućim mjesecima. Članice EU-a i dalje kupuju plin od Rusije, rekao je on, „ali smo smanjili uvoz na polovinu – ne možemo činiti čuda”. Rekao je da Kremlj više ne može taj prihod koristiti za kupovinu u EU-u, što na primjer znači da je tehnologija EU-a za ruske tenkove sada nedostupna: „Imaju novac, ali ne mogu ništa kupiti”. Alexander Libman, profesor ruske i istočnoeuropske politike na Slobodnom sveučilištu u Berlinu: “Sankcije neće promijeniti ništa u roku od nekoliko tjedana ili mjeseci. Moramo biti iskreni: sankcije su instrument – ima dosta istraživanja o tome — koji generalno ne funkcionira. U većini slučajeva sankcije nisu utjecale na ponašanje sankcioniranih država.” Deutsche Welle