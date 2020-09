Viš kako se može, kad problem stisne

Čelnici EU zatražit će od Europske komisije razvoj sustava javne elektroničke identifikacije (e-ID) za cijelu EU za pristup prekograničnim digitalnim uslugama, i to do sredine 2021. godine. Šefovi EU još će, na sastanku krajem rujna, tražiti i pokretanje 5G usluga u svim državama članicama EU najkasnije do kraja 2020. godine, kao i brzu izgradnju koja će osigurati nesmetano pokrivanje 5G u urbanim područjima i duž glavnih prometnih staza do 2025. godine. Bug / Euractiv