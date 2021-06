Porez se platiti mora

Porezne oaze nemaju “nikakvu korisnu ekonomsku svrhu” nego služe samo tome da vrlo bogati ljudi i multinacionalne korporacije mogu izbjeći plaćanje poreza, stoji u pismo tri stotine uglednih svjetskih ekonomista, od Nobelovaca pa do Thomasa Pikettyja (ovdje svi). Naglašavaju oni da porezne oaze nisu nastale slučajno nego da su ih osnovale vlasti, i to prije svih vlasti iz bogatih država poput SAD-a i Velike Britanije i upravo one imaju moć da ih zagase. Oxfam