To se neće svidjeti Apple-u

Europska komisija trebala bi sljedećeg mjeseca predložiti regulativu koja bi obvezala proizvođače mobitela i drugih manjih elektroničkih uređaja na korištenje jedinstvenog priključka za punjenje. Cilj EU je ovakvim propisima ujednačiti punjače kod svih novih uređaja i vjerojatno kao standard postaviti USB-C priključak, te tako smanjiti količinu elektroničkog otpada koji će se generirati kupnjom novih uređaja. Prema istraživanju koje je provedeno na razini Europske unije, u razdoblju od 2020. do 2028. godine samo odbačeni stari punjači mobitela i drugih uređaja proizvest će 13.300 tona elektroničkog otpada. Bug

🇪🇺 The European Commission will present legislation next month to establish a common charger for #mobile phones and other electronic devices within the 27-nation bloc, writes @GeorgiGotev. https://t.co/Wz9cYxdtdT

— EURACTIV (@EURACTIV) August 13, 2021