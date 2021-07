Zbogom miris oktana

Prema najavama povjerenika EU za zelenu politiku Fransa Timmermansa, Brisel će poduzeti radikalne korake kako bi osigurao 100-postotno smanjenje emisije CO2 do 2035. godine, što bi praktično značilo prestanak proizvodnje vozila s unutrašnjim izgaranjem te bi i dizelski i benzinski motori za samo 14 godina postali samo dio povijesti. Promjene će ići vrlo brzo. Već do 2030. godine EU planira smanjiti prosječnu emisiju ugljika 60 posto u odnosu na devedesete. To se misli postići cjenovnom pristupačnošću e-vozila svim Europljanima, dok bi se proizvođači dobili nove namete za zagađivanje okoliša. Problem su siromašnije zemlje EU koje će se teže prilagoditi prelasku na e-vozila. U ovom trenutku samo tri zemlje – Francuska, Nizozemska i Njemačka – posjeduju 70 posto točaka za punjenje e-vozila. Jutarnji