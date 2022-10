Europsko jedinstvo puno je rupa, ali zasad drži vodu

Većina ruskih fosilnih goriva poslana je u Europsku uniju, 61% ili 57 milijardi €. Prosječna izvozna cijena bila je oko 60% viša nego lani. Kliknite na graf da vidite kako je to išlo po danima.

BREAKING: Russia earned EUR 93 billion in revenue from fossil fuel exports in the first 100 days of the invasion of Ukraine. The EU imported 61% of this, worth approximately 57 billion EUR.

