Zaključana unija

Jučer je u Francuskoj na snagu stupio policijski sat koji vrijedi od 18 do 6 sati, čije nepoštivanje se kažnjava zatvorom. Austrija je do 7. veljače produljila lockdown, dok će za hotele i ugostitelje zatvaranje vrijediti do kraja veljače. London je produljio izvanredno stanje zbog novog soja koronavirusa koji se vrlo brzo širi pa su bolnice prenapučene. Mađarska je produljila lockdown uveden još u studenom. Italija je produljila izvanredno stanje do kraja travnja. Portugal je jučer uveo novi lockdown, koji će vrijediti vjerojatno još četiri tjedna. Index