I zato ti, more, hvala

Zaposlenica Ministarstva turizma i sporta je ilegalno gradila, pri obnovi ruševnog zdanja u Pobrima u Opatiji. Optužena se pravdala da je “samo učvršćivala građevinu da se ne uruši”. Utvrđeno je kako se radi o izgradnji izvan gabarita i nadogradnji bez dozvola te je naloženo rušenje. “Moj joj je sin crtao nacrte za kuću po onom kako je ona tražila od njega, završio je neke tečajeve pa je to znao. Ali on nije ovlašteni inženjer niti ima veze s tim”, izjavila je susjeda Dijana, rekavši da joj sin za takve radnje nije ovlašten jer je kuhar po struci. “To su bili telefonski pozivi usred noći. Govorila je da joj se makne zid za centimetar ili nešto preseli. On je mjesecima radio i noću, i naravno da nije dobio nikakvu naknadu, ali u međuvremenu su oni ušli u vezu.” Investitorica je spavala kod Dijane, a kad su radovi završili, odjednom se prestala javljati. “Ja sam dala i vodu i struju jer sam najbliža, nisam dobila nikad naknadu za to, ma ništa”, kaže susjeda. Slobodna