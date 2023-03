Noćas je dodjela Oscara

Prema izračunima IGN-a, “Everything Everywhere All at Once” je najnagrađivaniji film u povijesti, sa 158 priznanja najvećih kritičarskih organizacija i tijela za dodjelu nagrada. Prije njega to je bio Jacksonov treći dio Gospodara prstenova, film “Povratak kralja”, koji je prema IGN-ovim podacima osvojio 101 nagradu. S 11 nominacija “Everything Everywhere All at Once” mogao bi postići velike rezultate i na večerašnjoj dodjeli Oscara. Buka