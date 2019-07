Politički analitičari Cambridge Analytica, koji su radili za Donalda Trumpa, posredno ali legalno su došli do privatnih informacije 50 milijuna korisnika Facebooka, što je dobrano prodrmalo ovu socijalnu mrežu, a njen šef Mark Zuckerberg u intervjuu New York Timeu najavljuje promjene. Prvo, dramatično će smanjiti količinu podataka kojima imaju pristup treće strane. Drugo su aplikacije koje ljudima imaju instalirano odavno, a da se više toga i ne sjećaju pa će Faceboook postaviti ograničenje da aplikacija nema pristup podacima nakon što je čovjek nije koristio tri mjeseca. Facebook će usto omogućiti ljudima da vide koje to sve aplikacije imaju instalirano pa da ih mogu deautorizirati ako žele. Digital Trends savjetuje korisnicima Facebooka koje poteze mogu napraviti da se već sada sami zaštite. CNET