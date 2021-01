Naslov po naslov, sve je ostalo na fidliju

Feedly je odlično rješenje za sve one koji žele iskoristiti neke naprednije mogućnosti RSS-a kako bi smanjili izloženost novostima i dobivali samo one informacije koje zapravo žele i to na jednom mjesta – preporuča Bug.hr agregator vijesti. Radi jednostavno – odabere se željene izvore informacija između 40 milijuna mogućih i najnovije objave redaju se u Feedlyju kronološkim redoslijedom.