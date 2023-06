Podmorske vibracije

Jučer i noćas je održan prvi dan festivala Ultra na Poljudu, a koji je potrajao od 13 sati jučer do 5 ujutro danas pa okončan vatrometom. Program je produžen jer je zbog lošeg vremena bio otkazan prvi dan festivala, u petak. Jučer su nastupili prvo popodne, jer su bili zakazani za petak, Fedde Le Grand i Armin van Buuren, a nakon njih Solomun, Alesso i Above &, Beyond, Carlcox, David Guetta, Marco Carola, DJ Snake, Adam Beyer, Afrojack, Nero, Deadmau5, Martin Garrix… Slobodna piše da nikad nije bilo manje ozljeda, donosi i fotografije poljubaca [zubo], a Dnevnik.hr fotografirao je ljude dok dolaze na fest. Privedenih je bilo 110, uglavnom zbog droge.