Juraj Šebalj i Mario Petreković u legendarnoj Zastavi 750 posjetili su Osijek i Vukovar, gdje su predstavljeni restaurirani primjerci, vojni Fićo s bombom umjesto ručice mjenjača te trkaće izvedbe. Emisija se dotaknula i slavne ratne simbolike crvenog Fiće pod gusjenicama tenka, a finale donosi uzbudljivo sudjelovanje u autoslalomu uz savjete Jurinog oca. Prvi modeli imali su tek 600 kubika, kao i takozvana samoubilačka vrata, s kvakama naprijed. Fićo je poslije dobio veći motor od 767 kubika, a poslije se pojavio i model Zastava 850, s još većim motorom od 843 kubika. HRT