Film + glazba = ljubav

Film je redateljski debi Bradleya Coopera koji i igra u klasičnoj priči nasuprot vrlo zanimljive Lady Gaga kojoj je to prva glavna uloga. Film dolazi najesen. To je četvrta verzija A Star Is Born filmova: 1937 – Janet Gaynor i Frederic March, 1954 – Judy Garland i James Mason, 1976 – Barbra Streisand i Kris Kristofferson. Službeni trailer