Irski Trećić

Tragikomedija koja će vas može i nasmijati i rastužiti do suza. Ako se njezina potka na trenutke čini pretjeranom i ludom, njezini likovi otočana stvarni su i poznati svakome tko je imao priliku upoznati izoliranu populaciju bilo gdje na svijetu, počevši kod nas u Dalmaciji. Dijalozi iz ovog filma nabijeni snažnim irskim naglascima među najboljima su koje je McDonagh, inače vrsni dramaturg, napisao. Svakako treba pohvaliti i filmsku fotografiju Bena Davisa koja divno bilježi beskrajna prostranstva irskog otočja o čije se hridi lome valovi dok im zelenilo zalijeva kiša. Sve je to opipljivo na Inisherinu, izmaštanome koliko i stvarnom. Kao što je u konačnici opipljiv i sukob samih protagonista, koji se također može činiti samo stvarnim do koje je mjere izmaštan. Ravno do dna