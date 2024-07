A da se radije prebace na kratke filmove?

Shyamalan Jr. je snimila film koji se koncepcijski, narativno i stilski gotovo preklapa sa većinom uradaka njezinog oca, demonstrirajući solidan zanatski talent, ali i brdo negativnih tendencija koje kroz čitavu karijeru prate gospodina tatu, do te mjere da su mu gotovo postale zaštitnim znakom. “The Watchers” kao malo koji naslov pati od tzv. “Lost sindroma” (iako pojedinci do danas brane rasplet te serije, meni će zauvijek ostati sinonim za najgori mogući završetak), nudeći vrlo zanimljiva pitanja i intrigantan koncept te budalaste i neuvjerljive odgovore. Shyamalan se mora priznati da je u svom debiju demonstrirala kako je tehnički vrlo nadarena autorica sposobna kreirati napetu atmosferu, te poput iskusnog filmaša koristi teško shvatljive zvukove, nepreglednu šumu i sumornu maglovitost kako bi uvjerljivo dočarala jezovitost prostora u kojem se protagonisti nalaze. Međutim, sve to u jednom trenutku pada u vodu. Ravno do dna