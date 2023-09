Tu i Poirotov brk ima svoj brk

Uz dužno poštovanje Peteru Ustinovu, samo je jedan čovjek čije se lice vam može stvoriti u vašem umu kada netko spomene ime Hercule Poirot, a to je ono Davida Sucheta koji je na televiziji slavnog belgijskog detektiva iz pera i mašte kraljice krimića Agathe Christie tumačio kroz nekoliko desetljeća. Je li moguće da se pomalo privikavamo i na Kennetha Branagha? “A Haunting in Venice” zapravo je mnogo bolji horor od najnovijeg izdanka “The Conjuring” svemira, iako uopće nije film strave. Oba filma obilno koriste tzv. jump scare momente, ali kod Branagha oni nisu sami sebi svrha da ne vode ničemu osim kratkotrajne reakcije. Možemo samo reći da nakon tri filma stvari napokon postaju zanimljive. Ravno do dna