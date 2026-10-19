Filmski portret Elona Muska: Od vizionara do opasnog moćnika - Monitor.hr
Ponedjeljak (11:00)

'Želi umrijeti na Marsu, ali ne pri udaru u tlo'

Filmski portret Elona Muska: Od vizionara do opasnog moćnika

Dokumentarni film “Musk” redatelja Alexa Gibneyja traje gotovo četiri sata i prati uspon najbogatijeg čovjeka na svijetu. Gibney u projekt nije krenuo kao Muskov kritičar i sam koristeći Tesline solarne panele kod kuće, no radom na filmu počeo je propitivati njegovu ulogu i utjecaj. Kako je sam Musk odbio sudjelovati, njegov je lik u filmu prikazan pomoću AI avatara koji izgovara isključivo njegove stvarne ranije izjave. Film kroz razgovore sa suradnicima istražuje Muskovu moć, poslovne kontroverze poput Teslina Autopilota te njegov nedavni politički zaokret. Magnet


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22.09. (11:00)

Skoro do pupka sigurno

Dokumentarac koji postavlja neugodno pitanje – Koliko je opasan Elon Musk?

„Kako akumulira sve više moći, više nije zainteresiran za obuzdavanje svojih najgorih impulsa“, rekao je autor Gibney za The Hollywood Reporter, prepričavajući i izjavu jednog od ljudi koji su blisko surađivali s Muskom. Prema toj osobi, Musk je „najnesretniji čovjek“ kojeg je ikada upoznao, a dio te nesreće prelijeva se na ljude oko njega. Sam film opisuje kao pokušaj da se bez uljepšavanja sagleda Muskova transformacija i način na koji je njegovu poslovnu moć postupno počela pratiti politička moć. Gibney je tako nastavio pratiti njegovu političku epizodu u Washingtonu, uključujući Muskovo sudjelovanje u DOGE-u, tijelu koje je Trumpova administracija predstavila kao instrument za rezanje državne potrošnje. Tijekom rada u Washingtonu Musk je, sugerira Gibney, imao pristup osobnim podacima desetaka milijuna Amerikanaca te ih potencijalno prikupljao… Lupiga