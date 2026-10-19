'Želi umrijeti na Marsu, ali ne pri udaru u tlo'
Filmski portret Elona Muska: Od vizionara do opasnog moćnika
Dokumentarni film “Musk” redatelja Alexa Gibneyja traje gotovo četiri sata i prati uspon najbogatijeg čovjeka na svijetu. Gibney u projekt nije krenuo kao Muskov kritičar i sam koristeći Tesline solarne panele kod kuće, no radom na filmu počeo je propitivati njegovu ulogu i utjecaj. Kako je sam Musk odbio sudjelovati, njegov je lik u filmu prikazan pomoću AI avatara koji izgovara isključivo njegove stvarne ranije izjave. Film kroz razgovore sa suradnicima istražuje Muskovu moć, poslovne kontroverze poput Teslina Autopilota te njegov nedavni politički zaokret. Magnet