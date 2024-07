Dobri smo na kratki metar

Kratkometražni hrvatski igrani film ‘Zvir’, u režiji Miroslava Sikavice osvojio je posebno priznanje u kratkometražnoj sekciji programa ‘Directors’ Fortnight’ (franc. Quinzaine des realisateurs; hrv. “15 dana autora”), koji se svake godine odvija paralelno uz službeni program Filmskog festivala u Cannesu, a gdje se predstavlja nova redateljska imena i autore snažnih i jedinstvenih poetika.

Film kroz realističnu priču tematizira kompleksnu problematiku divlje, bespravne gradnje u patrijarhalnoj sredini, no čineći to pritom narativno suptilno i sažeto. Redatelj Miroslav Sikavica autor je tridesetak dokumentarnih filmova, među kojima je i nagrađivani ‘Oblak’ (2011.), film o najpoznatijoj žrtvi maloljetničkog nasilja u Zagrebu, Luki Ritzu. ‘Zvir’ je njegov drugi kratkometražni igrani film, a u kratkometražnu selekciju programa Directors’ Fortnight uvršten je zajedno s deset drugih filmova. Uz posebno priznanje filmu ‘Zvir’, peteročlani međunarodni žiri glavnu nagradu kratkometražne sekcije (nagradu Illy) dodijelio je filmu ‘Chasse Royale’ u režiji Lise Akoka i Romane Gueret. Žirijem je predsjedala glumica Adèle Haenel, jedna od najvećih mladih francuskih glumačkih snaga, koja je ujedno ostvarila glavnu ulogu u novom ostvarenju Jean-Pierrea i Luca Dardennea, ‘La fille inconnue’, predstavljenom ove godine u službenom natjecateljskom programu Filmskog festivala u Cannesu. Među članovima ovogodišnjeg žirija bili su, između ostalih, i Michel Merkt, jedan od producenata filma ‘Karta do zvijezda’ Davida Cronenberga, te redatelj Thomas Cailley, čije je nagrađivano debitantsko ostvarenje ‘Les combattantts’ predstavljeno u programu Directors’ Fortnight prije dvije godine.

Autori scenarija filma ‘Zvir’ su Miroslav Sikavica i Marija Šimoković Sikavica, a glavne uloge ostvarili su Ivan Smoljo i Marko Ban. Direktor fotografije je Danko Vučinović,montažu potpisuje Marko Ferković, a dizajn zvuka Martin Semenčić. Za scenografiju zaslužna je Veronika Radman, za kostimografiju Morana Starčević, a za masku Mirna Čurak. Producenti filma su Boris T. Matić i Lana Ujdur iz Propeler Filma. Film ‘Zvir’ sufinanciran je sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.