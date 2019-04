Filozofija ‘1000 malih koraka’ znači da Vlada reformama pristupa brzinom kornjače

“Najprije se u javnost probila informacija kako se to mladi u Župi sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima spremaju za krizmu. Daje im se popis svih rock grupa koje sa samim vragom šuruju, tjeraju na suicidalne misli, pesimizam, samosažaljenje i što je posebice važno na nemoć obavljanja dužanosti! Slučajno ili ne, tu negdje u isto to vrijeme gradonačelnik Zagreba dao je nalog umjetnicima kista da zeleni most i opet učine samo zelenim. Hendrix je šaptom pao. A onda, samo još koji dan kasnije, Vlaho Orepić, ljubitelj Hendrixa, jednog od onih s spomenutog popisa, dobio je naprasno razrješenje. Pa neka netko kaže da je sve to slučajno!”, piše Novi list u duhovitom tekstu.