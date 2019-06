Bivši hrvatski izbornik Aleksandar Petrović se obrušio na Dina Rađu, prvog čovjeka Stručnog savjeta HKS-a, zbog neuspjeha u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kini, referirajući se na njegovu objavu na Facebooku: “Red, rad i disciplina, to je govorio Rađa. Taj isti Rađa koji se 1998. za kvalifikacijsku utakmicu u Slavonskom Brodu pripremao tako što je spavao u hotelu s pet zvjezdica u Zagrebu te svaki dan autom išao na trening. Je li to red rad i disciplina?” Sportklub Na to se Rađa samo kratko osvrnuo: “Nije lako živjeti u sjeni i biti ‘samo’ brat velikog Dražena Petrovića. Očito Aci treba pažnje pa izlazi van s ovakvim izjavama.” Aco Petrović trenutno vodi reprezentaciju Brazila.