Iza svake priče o uspjehu nalazi se tisuće stepenica neuspjeha

Te su priče toliko uzele maha da je od njih nastala cijela jedna nova niša – industrija slavljenja neuspjeha. Počeli su se pokretati failcons, fail fests, failure talks, f*ckup nights i slični događaji na kojima se redom okupljala ekipa koja je iz prve ruke htjela čuti kako pogreške u biznisu ne smiju biti faktor ograničenja. Finska je, primjerice, tu podignula ljestvicu pa je 13. listopada počela obilježavati kao nacionalni Failure Day, tj. Dan neuspjeha. Ipak, glavni je razlog popularnosti katarza, iskupljenje koje dobiju oni koji se na takvim događajima otvore i podijele svoju priču o neuspjehu, a drugi na njima traže ohrabrenje. Lider No, neuspjeh je sastavni dio poduzetništva, iako se o tome kod nas rijetko otvoreno govori. No, i to se počelo mijenjati, s tribinama poput Napali se na neuspjeh na kojima uz poznate i malo manje poznate domaće ljude lagano razbijaju tabue.