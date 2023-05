U Češkoj je kruna najsnažnija u posljednjih 15 godina

Češki arhitekt hrvatskog podrijetla Vlado Milunić umro je nakon duge bolesti u 81. godini, potvrdila je jučer njegova obitelj za češki radio. Milunićeva najpoznatija zgrada je Kuća koja pleše – Ginger i Fred u Pragu za koju je dobio nekoliko nagrada. Vlado Milunić rođen je 1941. u Zagrebu, a u Prag se preselio 1956. godine. Nakon završetka studija arhitekture na Češkom tehničkom sveučilištu, ondje je bio i profesor. “Htio sam da zgrada održava situaciju čehoslovačkog društva tijekom Baršunaste revolucije. Dva dijela. Kao društvo koje je zaboravilo svoju totalitarnu prošlost, ona ima statični dio, ali to je i društvo koje se kreće prema svijetu prepunom promjena. To je bila glavna ideja. To su dva dijela u dijalogu, tenziji, kao plus i minus, jin i jang, kao žena i muškarac”, rekao je Milunić. Jutarnji