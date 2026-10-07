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Kad pošta stiže s Južnog pola
Francis Halzen dobio Nobelovu nagradu za fiziku 2026. za otkriće kozmičkih neutrina pomoću opservatorija IceCube
Francis Halzen sa Sveučilišta Wisconsin–Madison ovogodišnji je laureat Nobela za fiziku za viziju i vođenje projekta IceCube te otkriće visokoenergijskih neutrina astrofizičkog podrijetla. IceCube koristi kilometar kubični antarktičkog leda na dubini većoj od 1,4 km, gdje 5.160 optičkih modula bilježi Čerenkovljevo zračenje nastalo interakcijom neutrina s ledom. Time je stvoren novi prozor u svemir koji omogućuje proučavanje najagresivnijih kozmičkih procesa (poput blazara i aktivnih galaktičkih jezgri) kroz astronomiju s više glasnika. Bug