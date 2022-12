Nepravda peče više od poraza

U francuskom L‘Equipeu pišu kako je ludi finiš utakmice mogao biti izbjegnut da je glavni sudac Szymon Marciniak poništio pogodak Lionela Messija za 3:2 iz 108. minute. Evo o čemu se radi. Situacija kod trećeg pogotka Argentinaca bila je takva da je Messi naletio na odbijenu loptu i zapucao prema golu. Branič Francuza Jules Kounde izbacio je loptu iz mreže, ali ona je već čitavim obujmom prešla gol liniju, stoga je zgoditak bio regularan. Ono što u francuskim medijima smatraju ne regularnim kod te situacije jest prikaz u kojemu se vidi kako su dvojica Argentinaca s klupe za rezervne igrače već na terenu, spremni za slavlje, prije nego li je lopta prešla crtu. Što je strogo zabranjeno, kažu u L‘Equipeu. Pozvali su se i na pravilnik koji detaljno opisuje ovakvu situaciju… Sportske

Football fans claim Argentina's third goal against France should not have stood. pic.twitter.com/I2Y6bsFh7P

— SPORTbible (@sportbible) December 18, 2022