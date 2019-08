Franko Grgić osvojio je zlato i srušio svjetski juniorski rekord

Hrvatski plivač, 16-godišnji Franko Grgić osvojio je naslov svjetskog juniorskog prvaka na 1500 metara slobodnim stilom na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti. Svoj rekord je popravio za 10 sekundi, a svjetski juniorski za pet sekundi. “Vjerujem da mogu bolje” – kaže Franko.

GRGIC Franko 🇭🇷 wins in Men's 1500m Freestyle by a shocking new World Junior Record!

▶️14:46.09◀️#FINAJuniors #Swimming pic.twitter.com/DoJ0Wnq75W

— FINA (@fina1908) August 25, 2019