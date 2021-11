Vrt plavog lotosa

Japanski umjetnik Chiharu Shiote ove je godine na Venecijanskom bijenalu svojom instalacijom The Key in the Hand oduševio publiku. Njegovo djelo sastoji se od tisuća starih ključeva spojenih u mrežu crvenim nitima koje izviru iz starih drvenih čamaca i ispunjavaju prostor poput krošnje stabla (video). Jutarnji