Hoćeš u vojsku? Evo ti stan

“Kako sam se osjećao kada sam vidio kako će izgledati primopredaja? Kao da ulazim u logor Stajićevo”, izjavio je novinarima bivši ministar branitelja Predrag Fred Matić nakon što je na svečanosti koja je bila sve samo ne to predao ključeve ministarstva svom kratkotrajnom zamjeniku Crnoji, priznavši usput da mu je 15 mjeseci koliko je trajao prosvjed šatoraša bilo najtežih 15 mjeseci u životu. “Ma kakav logor! Logor je zezancija, u logoru je sve jasno. Tamo sam u glavi složio tko me drži, zašto me drži i koji mu je cilj. Ali ovdje su me povrijedili ljudi koji su mi bili bliski, moji suborci”, kaže Matić. Jutarnji