Malo odmora od prijatelja

Danas se sve češće javlja friendship burnout – stanje emocionalne iscrpljenosti u prijateljstvima uslijed stalne dostupnosti, digitalne preopterećenosti i općeg života pod stresom. Kad kapacitet za socijalizaciju opadne, odgađanje kava i ignoriranje poruka ne znače gubitak ljubavi prema prijateljima, već potrebu za osobnim resetom i samoočuvanjem. Rješenje nije prekid odnosa, nego iskrena komunikacija, postavljanje zdravih granica i prihvaćanje činjenice da stabilna prijateljstva ne zahtijevaju neprekidnu prisutnost, već razumijevanje i ritam koji prati stvarni život. Fashion, Medium