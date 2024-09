Thom Yorke je zadužen za preradu i, kako se navodi, “dekonstrukciju” albuma Hail to The Thief, a tijekom predstave glazbu će uživo izvoditi ekipa od oko 20 glazbenika i glumaca. Predstava “Hamlet Hail To The Thief” će svjetsku premijeru imati u travnju 2025. u kompleksu Aviva Studios u Manchesteru. Album sadrži 13 pjesama, a najpoznatije su “There There,” “2+2=5” and “Go To Sleep.” HRT