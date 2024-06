Po prašini i divljini skitam se...

Ako debitantski album „No One Rides For Free“ uzmemo kao polazišnu točku, Fu Manchu već 30 godina suvereno jure prašnjavim cestama i pustinjama. Iako su u zadnjih 15 godina diskografski usporili, novi „The Return Of Tomorrow“ tek im je četvrti album u tom periodu, to ne znači da je njihova pustinjska jurilica izgubila snagu. Naprotiv, Fu Manchu prešli su na lagodniji cruise control koji više odgovara vožnji po nepreglednoj pustoši, a sudeći po novom materijalu, goriva još imaju napretek, kažu na Ravno do dna (a mi im vjerujemo).