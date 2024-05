Max je i dalje bijesan

Novo poglavlje sage ima gotovo sve ono što je njegove prethodnike, a pogotovo “Fury Road” činilo izvrsnima. To je prvenstveno briljanta Millerova vizija, brutalna scenografija s nevjerojatnim vozilima, ikonična postapokaliptična kostimografija, sjajan zvuk i montaža… uglavnom sve one stvari za koje je prethodnik osvojio Oscare i to je gotovo dovoljno da bi ga se proglasilo izvrsnim. Zašto onda mislimo da nije izvrstan? Prethodni filmovi o Mad Maxu bili su uglavnom vrlo jednostavne fabule, postapokaliptični australski vesterni u kojima se lutajući junak nađe usred nekih sukoba bandi i te su priče djelovale kako zgodne samostojeće stripovske vinjete.

Za razliku od tog pristupa, radnja "Furiose" se proteže kroz čak petnaest godina, a Miller gradi svijet mnogo detaljnije nego ikad dosad. Unatoč tome, ovo je i dalje običan film o osveti s vrlo tankom fabulom, a sav dodatni trud koji autor ulaže kako bi proširio svijet zapravo na koncu odmaže filmu koji postaje previše napumpan da bi nas zadovoljio svojim jednostavnim raspletom.