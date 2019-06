Događaj dana na WinDaysima jučer bio je Technology Keynote na kojem su predstavljeni tehnološki trendovi koji dolaze gdje je rečeno da umjetna inteligencija nije najispravniji naziv za tehnologiju, zbog čega će se vjerojatno s vremenom izabrati drugi naziv, da će gotovina biti sve manje prisutna u društvu, a da je Bitcoin možda samo bio eksperiment koji je promovirao Blockchain tehnologiju. Očito se ide na smirivanje ljudi oko umjetne inteligencije pa su naveli primjer primjene Machine Learninga u medicinskoj industriji koja radi predikciju raka uz točnost od 87-88 posto, dok su liječnici uspješni u 81 do 82 posto slučajeva, no da to ne znači da će liječnici ostati bez posla, kao i da većina ljudi ne bi htjela letjeti avionom u kojem nema pilota. Bug…