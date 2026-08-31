Da rezerviraš unaprijed, ali ne znaš za koliko...

Pekinški Fan’er prostire se na samo dva metra kvadratna uz jednu stolicu, dok talijanski Solo Per Due nudi ekskluzivu uz samo jedan stol za dvoje u rimskoj vili. Finski Kuappi poslužuje hranu u 2.3 metra kvadratna, a The Squeeze-In u Pennsylvaniji traži od gostiju doslovno uguravanje na četiri stolca radi čuvenih hot dogova. Od restorana u restoranu é by José Andrés u Las Vegasu do danske kafiće-kućice, ova mikro-mjesta dokazuju da vrhunski gastro doživljaj ne traži kvadraturu. Honest Cooking… o sličnom piše i Index